Laulaja Eero Raittinen on kuollut 80-vuotiaana

Laulaja ja rumpali Eero Raittinen on kuollut 80-vuotiaana. Kuolemasta kertoo rumpali Janne Haavisto Facebook-sivuillaan.

Raittinen aloitti levytysuransa 15-vuotiaana yhdessä veljensä Jussi Raittisen kanssa.

Aluksi hän soitti rumpuja The Soundsissa ja The Esquiresissa 1960-luvun alussa. Eero ja Jussi & The Boys -yhtye perustettiin vuonna 1964. Yhtyettä on sanottu Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti toimineeksi rockbändiksi.

Raittisen tunnetuimpia levytyksiä ovat kappaleet Vanha Holvikirkko vuodelta 1968 ja Toivotaan toivotaan vuodelta 1970.

Bluesin ohella hän on esittänyt ja levyttänyt monenlaista musiikkia rockista iskelmään.