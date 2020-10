Donald Trumpin koronatulokset negatiivisia – testaukseen käytetty pikatestejä

Conleyn mainitsema pikatesti on niin sanottu antigeenitesti. Antigeenitestit ovat kuitenkin vähemmän herkkiä kuin tavallisesti käytetyt PCR-testit.

Conleyn mukaan pikatestien tulokset on vahvistettu muiden testien avulla.

Lääkärin mukaan testien perusteella voidaan sanoa, ettei Trump tartuta virusta. Arviossa on huomioitu Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n kriteerit.

Trump julisti immuniteettiaan jo aiemmin

Trumpin terveydentilasta on annettu viime aikoina ristiriitaista tietoa. Valkoinen talo ei ole aiemmin ollut myöskään halukas kertomaan, milloin Trump on viimeksi saanut negatiivisen tuloksen koronatestissä tai milloin hänet on testattu viimeksi.