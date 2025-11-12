Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen tasavallan presidentti osallistuu G20-maiden huippukokoukseen.

Presidentti Alexander Stubb osallistuu Etelä-Afrikan Johannesburgissa pidettävään G20-kokoukseen 22.–23. marraskuuta 2025.

Hän on saanut henkilökohtaisen kutsun kokoukseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen tasavallan presidentti osallistuu G20-maiden huippukokoukseen

Kokouksessa keskustellaan laajasti eri globaaleista haasteista ja etsitään niihin ratkaisuja.

Agendalla ovat muun muassa kansainvälisen talous- ja kauppajärjestelmän toimivuus, ilmastonmuutos ja siihen läheisesti liittyvä ruokaturva sekä vihreä energiasiirtymä, teknologiset haasteet ja kriittiset mineraalit.

Presidentti Stubb pitää puheenvuoron kahdessa eri istunnossa. Presidentin delegaatioon kuuluu myös elinkeinoministeri Sakari Puisto.