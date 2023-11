Presidentti Niinistö raja-asemien sulkemisesta: "Tehtävämme on suomalaisten turvaaminen"

– Tämä päätös tehtiin sen vuoksi, että Rajavartiolaitoksen ja muiden viranomaisten tekemien havaintojen ja saamien tietojen perusteella on olemassa selviä viitteitä siitä, että vieraan valtion viranomaisilla tai muilla toimijoilla on ollut osuus rajan laittomasti ylittäneiden henkilöiden Suomeen saapumisen edesauttamisessa, Rantanen sanoi.

Niinistö: Tehtävämme on suomalaisten turvaaminen

– Meillä on tässä kaksi suojeltavaa intressiä: toinen on kansallinen turvallisuus, toinen on ihmisoikeudet. Sitä ei voi tietenkään yksipuolisesti ratkaista, mutta jonkinlainen tasapaino on löydyttävä.