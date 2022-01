Presidentti Niinistö otti kantaa puheestaan tehtyihin tulkintoihin – "Jos mielipiteeni muuttuu, ilmaisen senkin selkeästi"

Puheesta on etsitty merkityksiä esimerkiksi siitä näkökulmasta, sisälsikö se jonkinlaisen viestin Venäjälle jännittyneessä kansainvälisessä tilanteessa. Ajankohtainen keskustelu Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta nousi myös esiin.

Presidentti kehottaa muistamaan, mitä hän puheessaan tarkalleen totesi: ”Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on vakaa. Se on rakennettu kestämään vaikeitakin aikoja. Nopearytmisessä maailmassa on entistäkin tärkeämpää tietää, milloin kiiruhtaa, milloin malttaa.”