Presidentti Niinistö HS:ssä: EU joutuu puntaroimaan, otetaanko kaikki turvapaikkahakemukset vastaan

Hänen mukaansa Kreikka ei nyt tee niin. Tilanne Turkin ja Kreikan rajalla on kärjistynyt, koska kymmeniätuhansia ihmisiä on pakkautunut rajalle tavoitteenaan päästä Kreikkaan ja pitemmälle EU-maihin.

– EU joutuu peilaamaan tilannetta sitä vastaan, että osa näistä ihmisistä on tulossa rajan yli väkisin, kuten on nähty. Ihmisjoukko on suuri, ja on kysyttävä, kyetäänkö heitä ottamaan vastaan, Niinistö sanoo HS:n mukaan.