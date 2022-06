Presidentti Biden totesi Putinin saaneen "suomettuneen" Naton sijaan "natoutuneen" Suomen

Ukrainan osalta Biden toisti aiemman kantansa, jonka mukaan puolustustaistelua käyvän maan tukemista on jatkettava niin kauan kun se on tarpeellista. Presidentti kertoi, että Yhdysvalloilta on tulossa "lähipäivinä" ilmoitus uudesta 800 miljoonan dollarin arvoisesta aseapupaketista Ukrainalle.