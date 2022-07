Presidentti Biden sairastui koronaan

Yhdysvaltain presidentillä Joe Bidenilla on todettu koronatartunta, kertoo Valkoinen talo. Bidenin oireiden kerrotaan olevan lieviä, ja hän "jatkaa virkatehtäviensä hoitoa".

Biden on myös aloittanut Paxlovid-lääkkeen käytön. Lääke on tarkoitettu koronapotilaille, joilla on riski sairastua taudin vakavaan muotoon, sairauden, puolustuskykyä heikentävän lääkehoidon tai iän vuoksi. Paxlovid estää koronaviruksen lisääntymistä elimistössä.