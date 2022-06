Presidentin kanslia: Keskustelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä Turkin kanssa jatkuvat huomenna Brysselissä

Turkki syyttää Suomea ja Ruotsia PKK-kurdijärjestön jäsenten kätkemisestä

Turkki on toistuvasti ilmaissut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Turkki on syyttänyt Ruotsia ja Suomea muun muassa PKK-kurdijärjestön epäiltyjen jäsenten kätkemisestä. EU määrittelee PKK:n terroristijärjestöksi.

Turkki on asettanut sarjan vaatimuksia Ruotsin ja Suomen Nato-hakemuksen hyväksymisen ehdoksi. Turkki on myös uhannut olevansa valmis lykkäämään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksiä jopa vuodella, jos se ei saa varmuutta siitä, että Pohjoismaat ovat valmiita keskustelemaan kurdiryhmien tukemisesta.

Pääministeri Marin Ylellä: Turkin esittämät huolet ovat aiheettomia

–Sinänsä tämä koko tilanne on hyvin harmillinen, koska ennen kuin Suomi ilmaisi halukkuutensa Nato-jäseneksi, Turkki ilmoitti, että se ei tuota ongelmia tässä prosessissa, pääministeri sanoi.

– Itse näen, että monet Turkin esittämät huolet ovat sillä tavalla aiheettomia, me emme esimerkiksi suosi terrorismia ja mitä Turkki on esittänyt. Olemme jo aikoja sitten katsoneet, että PKK on terroristijärjestö.