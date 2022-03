Pöyristyttävä video Venäjältä leviää – suomalaispelaaja mukana sotaa tukevassa eleessä

Venäjällä yhä yleisempään suosioon noussut ele, Z-kirjain, maan asevoimien tukemiseksi on noussut pintaan myös maan urheilussa. Kansainvälisesti asia kohahdutti viime viikolla, kun venäläisvoimistelija Ivan Kuliak meni vastaanottamaan mitalia palkintokorokkeelle iso Z-kirjain rinnassaan.

Kuliakin tulkinnan mukaan Z symboloi lausahdusta za pobedu, joka on vapaasti suomennettuna ”voiton puolesta”. Voimistelijan arvion mukaan Z voi olla myös rauhaa symboloiva tunnus.

Erään suositun teorian mukaan Venäjän sotavoimien adoptoima Z voi viitata myös sanaan zapad, joka tarkoittaa länttä ja viittaisi armeijan nykyiseen hyökkäyssuuntaan eli Ukrainaan. Kirjain on vilissyt muun muassa Venäjän armeijan ajoneuvoissa Ukrainassa.

Nyt Z on otettu käyttöön myös Venäjän jääpalloliigassa, jossa se esiintyi ainakin SKA Neftjanikin ja Moskovan Dynamon välisen pudotuspeliottelun alla. Joukkueet muodostivat jäällä Z-muodostelman alkuseremoniassa, joka on nähtävissä alla olevasta Youtube-upotuksesta kohdassa 7.30–8.50.

