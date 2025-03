Potkuhuhuja jo F1-kauden alla: "Minulle on kerrottu, että hän on varakuski"

Ensimmäiseen F1-kauteensa Alpinen kuljettajana valmistautuva australialaiskuski Jack Doohan on huhujen mukaan potku-uhan alla jo ennen kauden avauskisaa.

Alpine on rohmunnut viime aikoina kuljettajaosaamista tiimiinsä useamman varamiehen verran. Kisakuskeiksi nimettyjen ranskalaisen Pierre Gaslyn ja Jack Doohanin lisäksi reservissä on muun muassa viime kaudella Williamsilla debytoinut Franco Colapinto.

Tällä viikolla Alpine hämmästytti tiedottamalla jo neljännestä testikuskinimityksestään, kun intialainen Kush Maini liittyi ranskalaistiimin akatemiaan. Joukossa olivat jo entuudestaan virolainen Paul Aron ja japanilainen Ryo Hirakawa.

Motorsport.comin toimituksen korviin on kantautunut jo ennen kauden alkua huhuja, joiden mukaan tulokaskuski Doohan olisi jo valmiiksi löysässä hirressä.

– Huhut alkoivat kiertää, kun australialaiskuski (Doohan) kiinnitettiin ranskalaistiimiin. Ne väittivät, että hänellä olisi vain viisi kisaa aikaa todistaa osaamisensa ennen kuin hänet korvattaisiin, Motorsport.com kirjoittaa.

– Spekulointi kärjistyi, kun Alpine kiinnitti Franco Colapinton varakuskikseen vuodelle 2025 sen jälkeen, kun argentiinalaiskuljettaja antoi joitain vakuuttavia esityksiä korvatessaan Logan Sargeantin Williamsilla kauden 2024 lopussa.

Doohan ei itse ole tietoinen, että Colapintoa olisi hankittu tiimiin hänen mahdolliseksi korvaajakseen.

– Ei, minulle on kerrottu, että hän on varakuski. Siitä riippumatta (olen) yksi 20 F1-kuskista. Tiedän jo kartingista, Formula 3:sta ja Formula 2:sta sen, että teen mitä tahansa ja uhraan kaiken ollakseni F1:ssa.

– Painetta on joka tapauksessa, koska olet tässä lajissa koko ajan veitsi kurkulla, Doohan vastasi.

F1-tallipomon paikalta asiantuntijan rooliin siirtynyt Günther Steiner tietää huhujen vellovan varikolla ja sen ulkopuolella joka suuntaan. Hän neuvoo Speedcafen haastattelussa Doohania keskittymään työhönsä.

– Jackin pitää pysyä rauhallisena, tehdä sitä, missä on hyvä eli ajaa autoja, ja siten suoritukset seuraavat. Silloin hän on täällä pysyäkseen. Saatoin vähän yksinkertaistaa asioita, mutta siitä tässä on kyse, Steiner kommentoi.