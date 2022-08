Postin käyttämä Neonomics kerää tilitietoja asiakkailtaan – miksi? Näin yritys vastaa

Kyse on siitä, että Neonomics-palvelu kerää käyttäjästä huomattavan määrän tietoa ja pidättää oikeuden käyttää niitä 90 päivän ajan. MTV Uutiset kysyi norjalaiselta Neonomicsilta, mistä oikein on kyse.

PSD2 on Euroopan parlamentin ja neuvoston määrittämä maksupalveludirektiivi, jonka tavoitteena on saattaa erilaiset maksupalvelut entistä laajemman sääntelyn piiriin, sanotaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla.

– Sen ensisijaisena tarkoituksena on parantaa kuluttajakokemusta, jotta palaavat asiakkaat saisivat tehokkaamman käyttökokemuksen tietyn ajan kuluessa. Mitä lyhyempi aika on, sitä useammin loppukäyttäjän on käytävä läpi koko suostumisprosessi. Minkä lisäksi sitä verrataan siihen, että kortti- tai tilitiedot on syötettävä manuaalisesti pankkisi kautta verkossa.