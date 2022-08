Postin käyttämä palvelu ilmoittaa keräävänsä käyttäjältä vuoden tilitiedot ja viittaa poliittiseen profilointiin – Postin mukaan kyseessä viestintämoka

Sen käyttäjä sai ilmoituksen, että palvelun sallitaan kerätä käyttäjästä huomattavat tiedot ja pidättää oikeus käyttää niitä neljännesvuoden ajan. Järvinen kertoo saaneensa aiheesta useamman huolestuneen kysymyksen liittyen henkilötietojen turvaamiseen. Posti Group on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö.

Palvelua käyttäessä tulevan ilmoituksen mukaan esimerkiksi henkilön tarkat tilitiedot kerättäisiin viimeisen 12 kuukauden ajalta 90 päivän ajaksi. Tietosuojaselosteessaan Neonomics kertoo , että se kerää henkilöistä esimerkiksi "erityisiä henkilötietoryhmiä, kuten esimerkiksi poliittiset mieltymykset, jos olet suorittanut maksuja poliittiselle puolueelle". Tämä on herättänyt kansalaisissa ihmetystä myös Järvisen aloittamassa keskustelussa.

Asiantuntija ihmetteli tilannetta

– Posti ei ole tavallinen verkkokauppa tai yksityinen toiminta, mutta menee valitsemaan palvelun, jolla on kohtuuttomat ehdot, Järvinen lataa.

Hän ihmettelee sitä, minkälaisten kustannussäästöjen tai muiden syiden vuoksi palvelu on valittu. Hän epäilee jopa, ovatko palvelun ilmoitetut ehdot laittomia ja henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn vastaisia. Hän itse luonnehtii ehtoja ”poikkeuksellisen röyhkeiksi”.

Hänestä Posti on omassa viestinnässään piiloutunut Neonomicsin taakse, vaikka Järvisestä sen olisi itse pitänyt vaatia palvelulta henkilötietojen käsittelyä sääntelevän GDPR:n hengen mukaista toimintaa.

Samalla Järvinen tuo esille, että mitä useammassa paikassa ihmisten henkilötietoja on, sitä suurempi riski on siihen, että ne vuotavat jonnekin, minne niitä ei ole tarkoitettu. Siksi palvelulle tarpeettoman laajojen tietojen kerääminen välttämätöntä pidemmäksi ajaksi on ongelmallista. Hän kertoo myös olevansa huolissaan siitä, että tällaiset sekavat palvelut vaikeuttavat verkkohuijausten tunnistamista.