Posti muuttaa noin 700 paketti- ja verkkokauppatyöntekijän työehtoja – pohjapalkka pienenee, tuottavuudesta palkitaan

Postin työntekijät siirtyvät Teollisuusliiton jakelua koskevan sopimuksen piiriin. Postin mukaan työntekijöiden palkkarakenne muuttuu siten, että työntekijän kiinteä palkka on nykyistä pienempi. Työntekijöitä kuitenkin palkitaan jatkossa työn laadusta, asiakastyytyväisyydestä ja tuottavuudesta.

– On erittäin ikävää, että joudumme tekemään muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön työehtoihin. Tämä on kuitenkin välttämätöntä, jotta voimme säilyttää ja luoda myös uusia ja uudenlaisia työpaikkoja, Postin paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan johtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa.