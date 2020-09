Posti aloittaa yt-neuvottelut – vaarassa 130 työtehtävää

Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo tiedotteessa, että toimiala on suuressa murroksessa ja koronatilanteen myötä muutosvauhti on kiihtynyt entisestään. Kuusiston mukaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin on vastattava ja Postin on uudistuttava nykyistä huomattavasti nopeammin.