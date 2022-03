Posti hukkasi jo toisen paketillisen Kela-postia – "Vakava virhe"

Seurantakoodin mukaan Posti on ottanut paketin vastaan, mutta sitä ei ole merkitty luovutetuksi. Pakettia on jäljitetty maaliskuun alusta lähtien.

– Lähetyksen katoaminen on vakava virhe. On erittäin valitettavaa, että tämä on nyt toinen tapaus pitkäaikaisen asiakkaamme Kelan kanssa. Etsimme yhdessä keinoja, joilla vastaavanlaiset tilanteet saadaan estettyä, sanoo paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan tuotannosta vastaava Juhani Tanayama Postin keskiviikkona lähettämässä tiedotteessa.