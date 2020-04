Positiivisia uutisia Espanjasta: Koronaan kuolleiden määrä laskenut jo kolmena peräkkäisenä päivänä

Kuolleiden määrä oli sunnuntaina kolmatta päivää peräkkäin laskussa. Sunnuntaina kerrottiin, että uusia koronakuolemia oli kirjattu vuorokaudessa 674. Korkein lukema on torstailta, jolloin vuorokaudessa oli kuollut viruksen aiheuttamaan tautiin 950 ihmistä.

Kuolonuhreja sairaus on vaatinut Espanjassa yhteensä noin 12 400. Tartuntoja on todettu reilut 130 000, ja parantuneita on 38 000.