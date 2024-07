Portugalin supervahti mullisti historiankirjat – nakuttanut ilmiömäiset lukemat

Costa teki historiaa torjumalla ensimmäisenä maalivahtina kolme rangaistuspotkua EM-kisoissa. Hän on myös ensimmäinen maalivahti EM-historiassa, joka pystyi pitämään maalinsa puhtaana 120 minuuttia pelin ja rangaistuspotkukisan aikana.

Portossa torjuva Costa on vasta 24-vuotias, mutta hän on osoittanut uransa aikana olevan todellinen rangaistuspotkuspesialisti. Transfermarktin mukaan hän on torjunut urallaan peräti 10 rangaistuspotkua 24:sta. Costan rangaistuspotkujen torjuntaprosentti nousee näin peräti lukemiin 41,67%, kun keskimäärin maalivahdit torjuvat pilkkuja noin 18% lukemilla.