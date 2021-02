Pörssit nousujohteisina Euroopassa ja Yhdysvalloissa, nettikeskusteluista nousseen hopean arvo normalisoitumassa

Hopean hinta laskenut

Eilen ripeästi kohonnut hopean hinta on laskenut yli kahdeksan prosenttia. Pudotus on palauttanut arvometallin hinnan viime viikon lopun tavanomaiselle tasolle, noin 27 dollariin unssilta.

Gamestopin osakkeen arvo on tullut rytisten alas viime viikosta, jolloin osakkeen arvo kohosi noin 350 dollariin. Nyt osakkeella käydään New Yorkin pörssissä kauppaa noin 85 dollarilla. Hinta on edelleen korkea, sillä vuoden alussa osakkeen hinta oli noin 20 dollarin tuntumassa.