Euroopan pörssit piristyivät laskupäivän jälkeen

Etenkin Hongkongin pörssikursseja painanut Evergrande-yhtiö on aiemmin hyötynyt vuosikymmenen verran jatkuneesta kiinteistöbuumista ja on muun muassa laajentanut toimintaansa yli 280 kiinalaiskaupunkiin. AFP:n mukaan yhtiölle on kuitenkin kertynyt velkaa noin 300 miljardin dollarin verran, mikä rasittaa sen mainetta, luottoluokitusta ja osakkeen hintaa.