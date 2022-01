Helsingin pörssi sulkeutui reilusti 4 prosenttia pakkasella – Nordean päästrategi: Puheet kuplan puhkeamisesta ennenaikaisia

New Yorkin pörssien pääindeksit olivat alkuillasta maanantaina Suomen aikaa 2–3 prosentin luisussa.

– Osakemarkkinoilla on rytissyt tammikuun alussa, kun sijoittajat ovat sopeutuneet Yhdysvaltain keskuspankin nopeampaan rahapolitiikan kiristystahtiin ja korkojen voimakkaaseen nousuun. Erityisen kovilla ovat olleet hype-osakkeet ja tappiolliset teknologiayhtiöt Yhdysvaltain pörsseissä. Onkin ollut odotettavissa, että tällainen liike nähdään myös jossain vaiheessa tätä vuotta, Saari toteaa.

Piensijoittajan kannattaa Saaren mielestä pitäytyä sijoitussuunnitelmassaan, sillä käänteen ajankohdan tarkka ennakoiminen on haastavaa.

Fed nostamassa ohjauskorkoja

Korkohermoilu on runnonut erityisesti teknologiayhtiöiden kursseja, ja Yhdysvalloissa teknologiapainotteinen Nasdaq on laskenut noin 15 prosenttia huippulukemistaan. Suuryhtiöiden S&P 500 -indeksi on laskenut tammikuun alussa saavutetusta ennätystasostaan kahdeksan prosenttia.