Pörssisähkön keskihinta jää myös tänään miinukselle

Sähköpörssi Nord Poolin dataan perustuvan sivuston mukaan pörssisähkön verollinen keskihinta on tänään noin –0,25 senttiä kilowattitunnilta. Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä, jolloin hinta painuu 1,51 senttiä kilowattitunnilta miinukselle. Kalleimmillaan sähkö käy aamulla noin 0,60 sentissä kilowattitunnilta. Sähkön keskihinta oli miinuksella myös lauantaina. Edullista sähköä selittävät muun muassa hyvä tuuli- ja vesivoimatuotanto sekä lämmin sää. Kuluva viikko on ollut pörssisähkösopimuksen solmineelle kuluttajalle kahtalainen. Maanantaiaamuna pörssisähkön arvolisäverollinen hinta pompsahti lähes 50 senttiin kilowattitunnilta, kun taas viikonloppuna pörssisähköasiakkaat ovat saaneet nauttia pääosin miinusmerkkisistä hinnoista.

"Edullista sähköä on tarjolla paljon"

Yksiselitteinen syy viikonlopun halpissähkölle on se, että tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin ensimmäinen vuosihuolto saatiin vihdoin torstaina valmiiksi, ja yksikkö alkoi jälleen tuottaa sähköä. Vuosihuolto venyi moneen kertaan ja kesti lopulta kaksi kertaa niin pitkään kuin oli tarkoitus.



Kolmosreaktorin paluun lisäksi edullisen sähkön takaajina ovat viikonloppuna toimineet vesi- ja tuulivoima. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan vesivoima tuottaa käytännössä täysillä tai lähes täysillä ja tuulivoiman tuotantoa jouduttiin lauantaina jopa vähän rajoittamaan.



– Edullista sähköä on tarjolla paljon. Suomi on viennin puolella, Leskelä sanoi lauantaina.



Miinushintaisen pörssisähkön taustalla ovat myös lämmin sää ja viikonloppu, jolloin sähkönkulutus on vähäisempää kuin arkipäivinä.