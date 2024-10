Porissa ei saada katuvaloja päälle jatkuvien sähkökaapelinäpistysten vuoksi

Kameravalvontaa lisätty

Rautatiesiltojen kevyen liikenteen väylien katuvalot ovat kaupungin mukaan toistaiseksi pois käytöstä. Tarkkaa ajankohtaa valaistuksen uusimisen valmistumiselle ei vielä ole.



Työmaan urakoitsija on tehnyt varkauksista rikosilmoituksen. Silloilla tullaan ottamaan käyttöön kameravalvonta.



Myös muilla kaupungin rakennustyömailla on havaittu syksyn aikana useita varkaustapauksia. Porin kaupunki on tehnyt tapauksista rikosilmoituksia ja lisännyt osin alueiden kameravalvontaa.



Kaupunki pyytää ilmoittamaan kaikki silminnäkijähavainnot suoraan Lounais-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelinnumeroon 0295 417 259 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi. Tekstiviestin tai WhatsApp-viestin voi myös lähettää numeroon 050 411 7655.