Uusi tieto Porin lapsikaappauksesta: Poliisilla kolmaskin epäilty

Viisikymppisen naisen vangitsemisasiaa on määrä käsitellä käräjäoikeudessa tänään. Tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Poliisi: Lapsi vietiin ulkomaille

Poliisi epäilee lapsikaappauksen tapahtuneen sunnuntaina. Poliisi uskoo, että lapsi on viety ulkomaille. Se ei ole kuitenkaan kertonut, minne tai miten lapsen uskotaan viedyn.

Poliisi ei ole myöskään kertonut, mikä on lapsen ja kaappauksesta epäiltyjen aikuisten välinen suhde tai onko heillä esimerkiksi sukulaisuussidettä.

Kuusikymppisellä miehellä ja viisikymppisellä naisella on sama sukunimi. Kuusikymppinen mies on poliisin mukaan Suomen kansalainen. Mies on ammatiltaan kirurgian erikoislääkäri.