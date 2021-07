Pöllöraati kävi läpi, mitä Tytti Yli-Viikarin jupakasta jäi käteen – Rosa Meriläinen: "Tämä on hyvä lempeysharjoitus"

Asia on herättänyt rutkasti tunteita, sillä ilmassa on ollut epäilyksiä siitä, onko Yli-Viikari käyttänyt väärin veronmaksajien rahoja esimerkiksi kampaamopalveluihin.

– Tämä on hyvä lempeysharjoitus, voi testata omaa ihmiskuvaansa siitä, pitääkö ajatella, että jokainen ihminen ansaitsee kunnioittavan kohtelun.

– Selvästi aika spektakulaarinen virhe on tapahtunut. Pitäisi ajatella, että myöskin Tytti Yli-Viikarista täytyy puhua kunnioittavasti ja muistaa, että jokainen ihminen on arvokas, Meriläinen pohtii.

Politiikan toimittaja Jari Korkki lähestyi tilannetta oikeuden kautta. Hänen mukaansa asian peruskysymyksenä on se, kuka valvoo valvojia.

– 20 vuotta sitten VTV siirrettiin valtiovarainministeriön alaisuudesta eduskunnan alaisuuteen juuri siksi, että tuntui hölmöltä, kun valtiovarainministeriön alainen laitos tutkii esimerkiksi valtion talouden puuhasteluja. Näyttää siltä, että eduskunnan tarkastusvaliokunta on täysin unohtanut, että senkin pitäisi vahtia, mitä heidän alaisessaan putiikissa touhutaan, Korkki toteaa.

– Ehkä se kiinnostavin ja tärkein asia on kuitenkin seurata, onko tarkastustoiminta ollut uskottavaa. Ne ovat olleet mielenkiintoisia keskusteluja, onko siellä tehty konsultti- tai tilaustöitä. Tällaisen viraston pitäisi olla se ikävä tyyppi, joka tulee katsomaan, tehdäänkö tehokkaasti sitä, mitä kuuluu tehdä, Meriläinen painotti.

– Mikä on ollut Tytti Yli-Viikarin tehtävä, kun hänet nimitettiin pääjohtajaksi. Onko hän toteuttanut tehtävää, ja lopputulos kuitenkin on se, että virasto ei ole tehnyt sitä, mitä sen on ajateltu tekevän, Ahtiainen pohti.