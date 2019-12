Pertti Salolainen tapasi ystävänsä Matti Ahteen viimeisen kerran Linnan juhlissa: "Matti oli siellä jo sen verran huonossa kunnossa, että ei jaksanut puhua pitkään"

Viimeinen tapaaminen kaksi viikkoa sitten

– Meillä on vankka ystävyys vuosien takaa. Silloin kun Matti oli ympäristöministerinä perustamassa ympäristöministeriötä, tuin häntä kaikin tavoin kokoomuksen puolelta.

"Viimeksi taistelimme soiden puolesta"

Pertti Salolainen on kokoomuslainen . Matti Ahde oli sosiaalidemokraatti.

– Me molemmat näimme ja huomasimme, että Suomen luonto on tuhoutumassa hirvittävää vauhtia – tarkoitan nyt nimenomaan alkuperäisluontoa. Tilanne on dramaattinen, vaikka sitä eivät kaikki huomaa.