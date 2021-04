Poliisiylijohtaja lainasi sisäministerille heijastinliivejä, oikeusasiamieheltä sapiskaa – katso videolta, miten Ohisalo pukeutui luvattomasti poliisitunnuksiin

"Poliisiylijohtaja on menetellyt virheellisesti"

– Katson, että poliisiylijohtaja on menetellyt virheellisesti kehottaessaan sisäministeriä käyttämään poliisin heijastinliiviä, jossa on ollut poliisin tunnuskuva ja teksti POLIISI, päätöksessä todetaan.

– Saadun selvityksen mukaan ministeri onkäyttänyt heijastinliiviä paikalla olleen poliisiylijohtajan kehotuksesta. Vaikka ministeri ja virkamies vastaa viime kädessä itse virkatoimiensa lainmukaisuudesta, olen ottanut huomioon sen, että ministerin toiminta asiassa on perustunut poliisiylijohtajan kehotukseen. Mielestäni sisäministeri on voinut luottaa siihen, että poliisiylijohtajan arvio liivin käytön ongelmattomuudesta on oikea. Näistä syistä pidän riittävänä saattaa edellä esitetyn käsitykseni sisäministerin tietoon.