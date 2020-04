Mies ammuttiin lumihankeen Pudasjärvellä, talo tuikattiin tuleen ja vaimo ajettiin kiväärillä uhaten Ruotsiin – päätekijälle 13 vuoden tuomio

Vaimo ajettiin Ruotsiin

Pitkiä tuomioita

Käräjäoikeuden määräämän mielentilatutkimuksen perusteella Johnsen on ollut tekohetkellä syyntakeinen eli hän on ymmärtänyt tekonsa seuraukset. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että miestä on pidettävä erittäin vaarallisena.