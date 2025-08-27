Poliisilta uutta tietoa Hämeenlinnan turmasta: Kaksi naista ja mies kuoli auton ajauduttua väärälle kaistalle

LK Tammela 26.8.2025
Nokkakolari vaati kolmen ihmisen hengen eilen valtatie 10:llä Hämeenlinnassa.Lehtikuva
Julkaistu 27.08.2025 10:44(Päivitetty 27.08.2025 11:06)

MTV UUTISET – STT

Eilen Hämeenlinnassa valtatiellä 10 tapahtuneessa kolarissa kuoli kaksi noin 45–50-vuotiasta naista ja mies, kertoo Hämeen poliisilaitos.

Forssan suuntaan ajaneen auton naiskuljettaja kuoli tapahtumapaikalla. Poliisin mukaan auto ajautui tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi Forssan suunnasta tulleen henkilöauton keulaan. Autossa etupenkillä matkustajana ollut mies loukkaantui vakavasti.

Hämeenlinnan suuntaan matkalla olleessa autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.

Autoissa ei ollut muita matkustajia.

Ajokeli oli hyvä

Onnettomuus tapahtui iltapäivällä kello neljän jälkeen valtatie 10:llä. Poliisin mukaan ajokeli oli tapahtumahetkellä hyvä. Tapahtumapaikalla on sadan kilometrin nopeusrajoitus.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kuolemantuottamus ja vammantuottamus.

Kolme kuollut kahden auton nokkakolarissa Hämeenlinnassa

Lisää aiheesta:

17-vuotias kuoli rajussa ulosajossa Orimattilassa – tältä onnettomuuspaikalla näyttää17-vuotias kuljettaja kuollut ulosajossa OrimattilassaKoiraa ulkoiluttanut iäkäs nainen kuoli, kun ylinopeutta ajanut nuori mies suistui autollaan tieltä naisen päälle LiedossaYksi kuoli liikenneonnettomuudessa Lohjalla: Kuorma-auto ajautui vastaantulevien kaistalle Yksi kuoli, useita loukkaantui vakavasti: Pirkanmaan kuolonkolarissa epäily päihteiden väärinkäytöstä – mutta ei väärälle kaistalle ajautuneen osaltaKurikassa henkilöauton ulosajossa kuolleet olivat 17-vuotiaita naisia – kolmas nainen loukkaantunut vakavasti
LiikenneonnettomuudetOnnettomuudetKuolemaHämeenlinnaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Liikenneonnettomuudet