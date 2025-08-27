Poliisilta uutta tietoa Hämeenlinnan turmasta: Kaksi naista ja mies kuoli auton ajauduttua väärälle kaistalle

Eilen Hämeenlinnassa valtatiellä 10 tapahtuneessa kolarissa kuoli kaksi noin 45–50-vuotiasta naista ja mies, kertoo Hämeen poliisilaitos.
Forssan suuntaan ajaneen auton naiskuljettaja kuoli tapahtumapaikalla. Poliisin mukaan auto ajautui tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi Forssan suunnasta tulleen henkilöauton keulaan. Autossa etupenkillä matkustajana ollut mies loukkaantui vakavasti.
Hämeenlinnan suuntaan matkalla olleessa autossa olleet mies ja nainen kuolivat onnettomuudessa saamiinsa vammoihin.
Autoissa ei ollut muita matkustajia.
Ajokeli oli hyvä
Onnettomuus tapahtui iltapäivällä kello neljän jälkeen valtatie 10:llä. Poliisin mukaan ajokeli oli tapahtumahetkellä hyvä. Tapahtumapaikalla on sadan kilometrin nopeusrajoitus.
Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus rikosnimikkeillä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, kuolemantuottamus ja vammantuottamus.