Poliisilta uutta tietoa Hietaniemen joukkorähinästä: Kaikki alkoi tappelusta koripallokentällä – "Kun tappeluun osallistunutta kuljetettiin autolle, alkoi nuorisojoukko ympäröidä poliisia"

Näin kaikki eteni

Neljä nuorta edelleen kiinniotettuina

Poliisi otti paikalta kiinni viisi henkilöä, joista yksi on toimitettu kotiin ja neljä on edelleen kiinniotettuina.

– Tapahtuman aikana vaurioitui ainakin kuusi poliisiautoa ja kolme sivullisten autoa. Autoista on rikkoutunut ikkunoita ja niissä on lommoja. Lisäksi muutama poliisi on saanut jonkinasteisia vammoja ilotulitusraketeista.