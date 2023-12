Poliisilta surumielinen viesti joulun alla: Neljässä päivässä yli 50 tehtävää yksinäisyyteen liittyen

– Tällä viikolla poliisi on yli 50 kertaa käynyt selvittelemässä asioita, kun on saatu tieto tai epäily siitä, että iäkäs, avuton tai pärjäämätön henkilö on akuutissa avun tarpeessa tai häneen ei olla saatu pitkään aikaan yhteyttä, Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.

Poliisi on lisäksi käynyt yli 40 kertaa paikalla tai etsinyt, kun apua tarvitsevien ahdistus on kasvanut itsetuhoisuudeksi. Yli 30 kertaa poliisi on tehnyt kuolemansyyntutkintaa, kun ihminen on menehtynyt kotiinsa tai ulos.