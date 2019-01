Jäät muodostuvat vähitellen - viisas pysyy vielä hetken pois

Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio sanoo, että tämä jäätalvi on tavanomainen viime vuosien tilastojen valossa.

Viime vuosina jääpeite on ollut laajimmillaan joko tammikuun lopussa tai viimeistään helmikuun puolivälissä.

Ilmatieteen laitoksen jäätilannekarttojen tutkiminen on kiinnostavaa.

Kun vertaa tämän päivän jääkarttaa viime vuoden vastaavaan, on jäätyminen nyt vähän hitaampaa kuin viime talvena. Nyt valtaosa Perämerestä on auki ja vesi vielä noin kaksiasteista. Viime talvena tähän aikaan alle kolmiasteista vettä oli huomattavasti pienemmällä alueella.

– Nyt jäätyminen on alkanut ja Perämerellä on kaksi jäänmurtajaa. Perämereltä etelään pitkin rannikkoa sisälahdet ovat jäässä, mutta jää on vielä monin paikoin ohutta, kertoo Vainio.