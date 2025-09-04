Poliisilla ja ensihoidolla tehtävä Turussa Aninkaisten sillan alla – raideliikenne keskeytetty

Poliisin ja ensihoidolla on parhaillaan tehtävä Turussa Aninkaisten sillan alla, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos.
Kyseessä on poliisin tiedotteen mukaan yksilön suojaan liittyvä kiireellinen hälytystehtävä.
Raideliikenne on keskeytetty tehtävän vuoksi, ja se saattaa aiheuttaa viivästyksiä junaliikenteeseen.
– Aja viipymättä ohi, älä hidastele, älä jää kuvaamaan – se voi viivyttää lisäavun saapumista paikalle, poliisi ohjeisaa.
Poliisin mukaan yksityisyyden suojan vuoksi se ei voi kertoa tehtävän sisällöstä enempää.