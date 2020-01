Poliisia ja hänen morsiantaan syytetään pikkupojan julmasta murhasta – autistinen Thomas, 8, jäätyi kuoliaaksi lämmittämättömässä autotallissa

Pariskunta rankaisi miehen poikia nälällä ja kylmällä



Poliisi kertoo, että pariskunnalla on laaja kodinturvajärjestelmä, jolla se on seurannut kaikkien lastensa liikkeitä. 8-vuotiaan Thomasin lisäksi isällä on 6- ja 10-vuotiaat pojat ja naisella kolme tytärtä, joista yksi on 6-vuotias ja kaksoset 11-vuotiaita.