Poliisi varoittaa vanhempia vaarallisesta ilmiöstä: "Emme halua, että kenenkään lapsi jää harrastuksensa takia auton alle"

Lounais-Suomen poliisi on törmännyt kuluneen kuukauden aikana ilmiöön, josta voi poliisin mukaan aiheutua vaaraa lapsille.

Lounais-Suomen poliisin komisario Tuomo Katajisto kertoo, että poliisipartiot ovat todenneet toiminnan vaaralliseksi ja käyneet ilmoittamassa lapsille, etteivät he saa jatkaa kuvaamista autotiellä tai juoksemalla autojen eteen.

Heille on Katajiston mukaan myös kerrottu, etteivät kääntyvien kuorma-autojen kuljettajat välttämättä havaitse eteen juoksevia lapsia.

– Lapsia on tilanteessa kehotettu erityiseen varovaisuuteen liikenteessä. Yleisellä paikalla on laillista kuvata ohi ajavia autoja, mikäli se tapahtuu turvallisesti. Poliisi kuitenkin joutuu puuttumaan kuvaamiseen, mikäli nuoret juoksevat autojen eteen, seisovat autotiellä, menevät satama-alueelle tai muuten vaarantavat oman turvallisuutensa, Katajisto toteaa.

"Liikenneturvallisuudesta hyvä keskustella kodeissa"

Poliisin toimintaa on arvosteltu viime päivinä sosiaalisessa mediassa, jossa levinneillä videoilla poliisin on kerrottu kieltäneen lapsia kuvaamasta rekkoja Turun sataman läheisyydessä. Myös Lounais-Suomen poliisi on saanut yhteydenottoja asiasta.