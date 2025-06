Melkein kaksi kuukautta ajoa ilman lepopäivää – raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoja rikotaan paljon

Valvonnasta huolimatta osalla tauot jäävät pitämättä ja ajoajat venyvät. Tilanne on pysynyt samana vuosia.

Toukokuussa poliisi tavoitti valvonnassa kuljettajan, joka oli pitänyt yhden vapaapäivän 57:n viime vuorokauden aikana.

Tapaus on ääriesimerkki, kertoo Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onninen. Se on kuitenkin yksi tapaus lukuisten ajo- ja lepoaikarikkomusten joukossa: raskaan liikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikojen rikkomukset määrät pysyttelevät korkealla vuodesta toiseen.

Lue myös: Poliisilta hälyttävä paljastus raskaan liikenteen tehovalvonnassa

Suurin osa ajo- ja lepoaikojen rikkomuksista menee Onnisen mukaan samalla kaavalla. Kun neljän ja puolen tunnin välein pitäisi pitää 45 minuutin tauko tai osissa 15–30 minuutin taukoja, tauot jätetään pitämättä tai ne ovat liian lyhyitä.

Ajo- ja lepoaikoja valvotaan tienvarsilla ja yritysvalvontoina, mutta muutosta ei juurikaan ole tapahtunut. Esimerkiksi viimeisimmän neljän vuoden aikana rikkomuksia on havaittu enimmillään 694 ja vähimmillään 595 vuodessa, selviää Traficomin tiedoista.

– Ollaan koko ajan toivottu, että lepoaikojen noudattaminen menisi parempaan suuntaan. Sellaista ei ole näköpiirissä, Onninen sanoo.

Viime vuonna ajo- ja lepoaikarikkomuksia tai ajopiirturirikkomuksia havaittiin 80 prosentissa tarkastetuista kuljetusalan yrityksistä, kertoo Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Ville Gröndahl.

35 prosentissa tarkastetuista yrityksistä oli ajettu ilman ajopiirturissa käytettävää kuljettajakorttia, jolla Gröndahlin mukaan tyypillisesti pyritään salaamaan liian pitkiä ajoaikoja ja riittämättömiä lepoaikoja.

7:57 Liikenneturvallisuus esillä – pitävätkö kuljettajat kiinni lepoajoista? Huomenta Suomen vieraana oli vuonna 2018 Suomen Kuljetuksen ja Logistiikan puheenjohtaja Teppo Mikkola.

Taustalla monia syitä

Onninen tekee kuljettajista karkean 80-20-jaon: 80 prosenttia pyrkii kaikin keinoin noudattamaan sääntöjä, 20 prosenttia ei niinkään.

– Se, että ketkään kuljettajat eivät noudattaisi mitään sääntöjä, ei pidä paikkaansa. Kuitenkin 20 prosenttia on se meidän valvontamme erityinen kohderyhmä, eli he, joita ei voisi vähääkään kiinnostaa ammattiliikenteen sääntöjen noudattaminen, Onninen sanoo.

Onnisen mukaan ajo- ja lepoajoista on syytä pitää kiinni niin kuljettajan oikeuksien kuin muiden tiellä liikkuvien turvallisuuden takia.

Rikkomuksiin voi Onnisen ja Gröndahlin mukaan ohjata myös kuljetusyrityksen riittämätön ajon ennakkosuunnittelu.

Valvontaa kohdistetaan niihin kuljetusyrityksiin, joissa ennakkotietojen perusteella arvioidaan olevan tarvetta viranomaisohjaukselle eli riskiyrityksiin. Useat yritykset jäävät siis valvonnan ulkopuolelle.

Vaikka rikkomuksissa taustalla voi olla kyse kuljettajan tai kuljetusyrityksen toiminta, yhä useammin paine syntyy Gröndahlin mukaan ulkopuolelta.

– Kun käyn itsekin tekemässä tarkastuksia kuljetusyrityksiin, niin nousee esiin se, että asiakkaat luovat painetta tavaran nopeaan liikkumiseen. Sekin voi olla haaste, joka tuo omia murheita pitkien etäisyyksien maassa, Gröndahl sanoo.

Myös liikennejärjestelyillä, kuten ruuhkilla, tietyömailla ja kuljettajien tauko- ja levähdyspaikkojen puuttumisella voi olla vaikutusta, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Tiukempaa valvontaa luvassa

Työsuojeluviranomainen otti vuoden alussa käyttöön analysointiohjelman, jonka kautta lepoaikavalvonnassa havaitut rikkomukset siirtyvät aiempaa nopeammin liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Traficomin Hautalahti kertoo, että analysointiohjelman käyttöönoton jälkeen ajo- ja lepoaikarikkomuksia Traficomin tietoon on tullut 1045 kappaletta, jotka on kerätty 81 yritystarkastuksesta. Valtaosa rikkomuksista on vielä vuodelta 2024.

– Pienellä jakolaskulla saa selville, että määrä on aika paljon per yritys, Hautalahti sanoo.

– Toistakymmentä rikettä per tarkastus, hän jatkaa.

Poliisihallituksella on tekeillä uusi ajo- ja lepoaikojen valvontaohje, jolla tiukennetaan kuljetusalan valvonnan linjauksia. Onnisen mukaan nykyisten ohjeiden puitteissa joitakin rikkomuksia on voitu hyväksyä liian pitkälle, ja uusien ohjeiden tarkoitus on tiukentaa puuttumisrajoja.