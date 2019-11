Poliisi varoittaa hurjasta ilmiöstä kuvan kera: Lapset ja nuoret kantavat koulurepuissaan jopa "ramboveitsiä" – nuorin teräasetta mukanaan pitänyt vasta 8-vuotias lapsi

– Länsi-Uudenmaan poliisi on erittäin huolestunut tästä vaarallisesta ilmiöstä. Nuorin henkilö, kenestä on tehty rikosilmoitus, on vasta 8-vuotias, Länsi Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan.

Poliisin mukaan teräaseita on tavattu alaikäisillä nuorilla niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Teräaseet ovat olleet leipäveitsiä, rambopuukkoja, kääntöveitsiä, monitoimityökaluja eli ”ihan mitä sattuu” poliisi kuvailee tiedotteessa.

Mainos

Mainos

"Teräase ei kuulu kouluun"

Lain mukaan kaikenlaisten teräaseiden mukana pitäminen ilman hyväksyttävää syytä on laitonta.

– Usein poliisilta kysytään mikä on kielletyn teräaseen alamitta? Teräaseilla ei ole mitään määriteltyä alamittaa. Jos hallussa on teräase, on sen hallussapitoon julkisella paikalla oltava perusteltu hyväksyttävä syy. Harrastuksissa käytetty teräase ei kuulu kouluun, maitokauppaan tai millekään julkiselle paikalle, kertoo komisario Hannu Väänänen tiedotteessa.

Poliisi on syksyn aikana puhuttanut aiheen tiimoilta useita lapsia ja nuoria. Puhuteltavat nuoret ovat kertoneet poliisille, että teräaseen mukana pitäminen nuorten ja lasten keskuudessa on hyvin yleistä.

– ”Minulla oli puukko mukana, mutta niin on muillakin…”. Teräaseet kulkevat mukana yhtä lailla takin taskussa kuin koulurepussakin, tiedotteessa kerrotaan.

Keskustelua kotona ja koulussa

Poliisi toivookin, että teräaseista keskusteltaisiin niin kotona kuin koulussakin. Tarvittaessa vanhempien on syytä tehdä reppu- ja kännykkätarkastuksia. Poliisi myös korostaa turvataitojen nostamisen esille keskusteluissa.