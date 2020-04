Poliisi tutkii 35-vuotiaan miehen murhaa Vantaalla: "Ruumis ehti olla asunnossa pidempään"

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii murhaa, joka on tapahtunut Vantaan Koivukylässä. Teosta epäiltynä vangittiin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa tänään kaksi miestä ja huomenna on kolmannen epäillyn vangitsemiskäsittely. Kolmaskin epäilty on mies.