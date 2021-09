Poliisi selvittää koulu-uhkausta Kangasalla: Koulun tiloista löytyi uhkaava viesti – kirjoittajaa ei vielä tiedetä

– Kirjoitus oli tulkittavissa uhkaukseksi, jossa uhattiin ennemmin koulun toimintaa kuin oppilaita tai henkilökuntaa koulussa. Tekstissä oli myös yksilöity ajankohta uhkaukselle, mutta se aika on jo mennyt ohi, rikoskomisario Tuomas Korhonen Sisä-Suomen poliisista kertoo.

Koulupäivä sujui normaalisti

Koulun ja poliisin yhteistyö asiassa on ollut saumatonta ja poliisi on toiminnassaan varautunut uhkaukseen. Koulun henkilökunta ja poliisi arvioivat eilen yhteistyössä uhkan tasoa.

Poliisi on seurannut tänään koulupäivän sujumista eikä tällä hetkellä ole tiedossa konkreettista uhkaa, joka estäisi koulun päivittäistä toimintaa. Poliisin mukaan koulupäivä Pikkolan koulussa sujui tänään normaalisti.

– Koulussa ei ole tapahtunut tänään mitään poikkeuksellista ja kaikki on sujunut aivan normaalisti, Korhonen kertoo.

Pikkolan koulu on yläkoulu, joka sijaitsee Kangasalan keskustan välittömässä tuntumassa. Se on Kangasalan suurin koulu, jossa on opiskelijoita yli 700.