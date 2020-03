Poliisi: Rakkaushuijauksen uhri on usein yli 40-vuotias yksinäinen nainen – kuvassa poseeraa komea mies univormussa

Poliisin mukaan tyypillinen roolihahmo rakkauspetoksissa on taustaltaan sotilas, lääkäri, insinööri tai esimerkiksi öljynporauslautalla töissä oleva. Tämänkaltaiset ammatit mahdollistavat myös erilaiset rajoitteet normaaliin yhteydenpitoon tai asioiden hoitamiseen. Näissä tilanteissa myös nettirakkauden tai ihastuksen apu on välttämätöntä.

– Roolihahmon kuva on lähes aina internetistä varta vasten etsitty, eli varastettu toisen oikean henkilön identiteetti, kuvan osalta. Kuvassa on luottamusta herättävä komea mies uniformussa, lääkärin työtakissa tai muussa vastaavassa.