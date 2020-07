Poliisi pyytää vihjeitä Vantaan puistoissa liikkuvasta ahdistelijasta – kohteliaasti naisia lähestyvän miehen käytös muuttuu hetkessä

Monen naisen kuvaus miehen toimintatavoista on samanlainen: Joko pyörällä tai jalan liikkunut, kuulokkeet korvilla ollut mies on hakeutunut yksin puiston penkillä istuvan tai puistossa kävelevän naisen seuraan. Aluksi kohteliaaksi ja asialliseksi kuvattu keskustelu on muuttunut melko nopeasti seksuaalissävytteiseksi, mikä on naisille ollut hyvin ahdistavaa ja häiritsevää.