Tunnistatko kuvan miehen? Poliisi etsii 80-vuotiasta Anteroa – kadonnut Ylöjärvellä joulukuun aikana

80-vuotias Antero Takala on kadonnut Ylöjärven Viljakkalasta. Poliisin tietojen mukaan mies on ilmeisesti hävinnyt asunnoltaan 15. joulukuuta yöllä.

Tuntomerkkien mukaan iäkäs mies on noin 170 senttimetriä pitkä ja hänellä on tapana käyttää kävelykeppinä haravaa. Miehellä on mahdollisesti partaa ja hän on saattanut pukeutua villapaitaan, tummiin housuihin, oranssikorosteisiin saappaisiin sekä pipoon.