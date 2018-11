Oletko nähnyt kuvan miestä? Poliisi etsii 67-vuotiasta vaasalaista – viimeinen havainto tehty Oulussa

Vaasalainen 67-vuotias Teuvo Kalervo Tikkanen on kadonnut. Viimeinen havainto hänestä tehtiin torstaina 1. marraskuuta aamuyhdeksältä Oulusta, tiedottaa Pohjanmaan poliisilaitos.

Tikkanen on noin 170 senttimetriä pitkä, hänellä on ruskeat ja osittain harmaantuneet hiukset sekä harmaat viikset. Poliisin mukaan Tikkasella on mahdollisesti silmälasit.