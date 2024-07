Poliisi pysyy hämmästyttävän vaiti – Tampereen nelihenkisen perheen murhan yrityksessä monta avointa kysymystä

Tapaus on herättänyt paljon julkista kiinnostusta ja keskustelua myös sosiaalisessa mediassa sekä internetin keskustelupalstoilla, koska rikos on poikkeuksellinen. Uhriksi joutui lapsiperhe eikä teon motiivista tai taustoista ole kerrottu yhtään mitään.

Oliko tekijä nainen vai mies?

Poliisi on kertonut sen, että perhe ei joutunut täysin sattumanvaraisesti uhriksi. Poliisi ei ole kuitenkaan suostunut avaamaan sitä, mikä epäillyn yhteys perheeseen oli ja mistä epäilty tunsi uhrit.

Koska epäilty on kuollut, tapaus ei päädy oikeuteen, mutta poliisi selvittää joka tapauksessa tapahtumien kulun.

Menikö asuntoon kutsuttuna?

Yksi huomionarvoinen seikka jutussa on, että sitä tutkitaan "vain" neljänä murhan yrityksenä. Rikosnimikkeissä ei ole erikseen kotirauhan rikkomista, joten ilmeisesti epäilty on päässyt lapsiperheen kotiin sisään luvan kanssa tai kutsuttuna tai hän on oleskellut siellä jo ennen väkivallantekoja.