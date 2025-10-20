Amerikkalaisen jalkapallon Yhdysvaltain ammattilaisliigassa NFL:ssä todistettiin sunnuntaina ennennäkemätön nousu voittoon.
Denver Broncos oli New York Giantsia vastaan 18 pistettä tappiolla luvuin 8–26, kun ottelusta oli jäljellä enää alle kuusi minuuttia. Lopulta kotijoukkue Broncos kuitenkin voitti viime hetken potkumaalilla 33–32.
Muun muassa ESPN kertoi, että koskaan aiemmin ei NFL:ssä ole noustu kuuden viimeisen minuutin aikana noin kaukaa voittoon. Aiemmat vastaavat tilanteet olivat tuottaneet takaa-ajajalle 1 602 peräkkäistä tappiota.
Broncos teki kaikki 33 pistettään ottelun viimeisellä neljänneksellä eli viimeisen 15 minuutin aikana. Se on kautta aikain toiseksi suurin pistemäärä neljännellä neljänneksellä, enemmän on tehnyt vain Detroit Lions taottuaan 34 pistettä Chicago Bearsia vastaan vuonna 2007.