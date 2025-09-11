Lapualla Etelä-Pohjanmaalla toukokuussa tehdystä henkirikoksesta epäilty ei ole avannut rikosta kuulusteluissa, kertoi Pohjanmaan poliisilaitos torstaina.
Poliisi kertoo esitutkinnan olleen vaativa. Nyt valmistunut esitutkinta on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan.
Epäilty henkirikos kävi ilmi, kun poliisi sai ilmoituksen elottomasta ihmisestä asunnossa Lapuan keskustassa. Asunnosta löytynyt ihminen oli kuollut.
Poliisi kertoo todenneensa heti alkuvaiheessa tekotavan olleen raaka ja julma. Vangittuna olevaa 38-vuotiasta miestä epäillään todennäköisin syin murhasta.
Alun perin poliisi otti kiinni kolme henkilöä. Kahta muuta kiinniotettua ei esitutkinnan jälkeen enää epäillä teosta.