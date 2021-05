Poliisi kuunteli viime vuonna yli 1 700:aa puhelinliittymää – näiden rikosten selvittämiseksi lupia eniten haetaan

Valvonnassa on kyse puhelimen soitto- ja sijaintitiedoista myös takautuvasti. Telekuuntelussa poliisi saa lisäksi kuunnella puhelut ja lukea puhelimen tekstiviestit reaaliajassa.

Televalvonnat käytetyin

Sisäministeriön kertomuksen mukaan televalvonta oli käytetyin salainen pakkokeino. Televalvontaa voidaan käyttää lievempien rikosten tutkinnassa kuin telekuuntelua, joka on rajoitettu törkeimpiin rikoksiin.

Telekuuntelun - ja lähes poikkeuksetta samalla myös takautuvan televalvonnan - kohteena oli runsaat viisisataa ihmistä. Ero liittymien määrään selittyy sillä, että yhdellä ihmisellä voi olla lukuisia luureja. Taulukosta näkee miten telekuuntelun kohteena olleiden henkilöiden määrä on viime vuosina kehittynyt.

Niin sanottuja tolppalupia poliisi haki 455 kappaletta. Niissä on kyse siitä, että poliisi saa tiedot tiettynä aikana kaikista määrätyn tukiaseman alueella olleista puhelimista. Määrä oli lähes sama edellisenä vuotena (457).

Mihin lupia haetaan?

Sisäministeriön kertomuksen mukaan telelupia - eli televalvontoja tai kuunteluita - haetaan eniten huumerikoksiin. Niiden osuus on 59 prosenttia. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset olivat perusteena 25 prosentissa hakemuksista ja seuraavina tulivat petokset, ryöstöt ja rahanpesurikokset.

Vuodesta 2014 lähtien poliisilla on ollut oikeus hakea puhelimen sijaintitieto epäillyn ja tuomitun tavoittamiseksi. Tätä keinoa käytettiin viime vuonna 69 kertaa.

Entä hyödyllisyys?

Eli erityisen hyödyllinen on joka toinen kuuntelu.

Koti kuuntelussa aiempaa enemmän

Asuntokuunteluiden määrä kasvoi vuonna 2020, vaikka kyseessä on lukumäärällisesti hyvin rajoitetusti käytetty salainen pakkokeino. Keinoa käytettiin viime vuonna 16 kertaa, kun aiempana vuotena määrä oli kahdeksan.

Teknisen kuuntelun eli tilakuuntelun määrä nousi parillakymmenellä edellisestä vuodesta 141:een. Samoin lisääntyivät suunnitelmallinen tarkkailu ja tekninen katselu. Ministeriön mukaan tässä on taustalla vuoden 2020 järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kohdistuneet tutkinnat.

Teknistä seurantaa käytettiin 291 kertaa mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tekninen seuranta on esimerkiksi kyseessä, jos epäillyn autoon kiinnitetään seurantalaite.

Tietolähteet ja peitetoiminta

Tietolähteiden osalta raportissa todetaan sen olleen aina tärkeä rikostutkinnan tiedonhankintakeino. Perinteisesti tästä poikkeuksellisen salaisesta keinosta on tiedotettu niukasti. Niin nytkin.

Peitetoimintaa voidaan tehdä sekä netissä että reaalimaailmassa. Sisäministeriön mukaan vuonna 2020 on tehty muutamia sekä uusia että aikaisempien peitetoimintapäätösten jatkopäätöksiä.

”Tietoverkossa tapahtuva peitetoimintaa on reaalimaailmassa tapahtuvaa käytetympi. Kumpikin käyttö toteutetaan tarkan harkinnan perusteella ja pääsääntöisesti toiminta on kohdistunut vakavien rikosten paljastamiseen. Peitetoiminnasta saatu hyöty on parhaimmillaan hyvin merkityksellistä”, lausunnossa sanotaan.