Poliisi kuritti vesitykeillä mielenosoittajia Israelissa – tuhannet protestoivat koronatoimia vastaan

Mielenosoittajat ovat erityisesti tuoneet esiin kriisin talousvaikutukset ja hallinnon siihen liittyvät toimet. Osa on vaatinut pääministeri Benjamin Netanjahun eroa tämän korruptiosyytteiden takia.

Osa mielenosoittajista kokoontui pääministerin virka-asunnolle Jerusalemissa, osa puolestaan telavivilaiseen puistoon. Koronavirustoimia vastaan on osoitettu mieltä ainakin heinäkuun alkupuolelta asti.

Tuki Netanjahun toimille merkittävässä laskussa

Viime viikkoina Israelissa on päivittäin todettu yli tuhat uutta koronavirustartuntaa. Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on vahvistettu yli 49 000 tartuntaa.

Noin yhdeksän miljoonan asukkaan maassa on kirjattu noin 400 virukseen liittyvää kuolemaa.