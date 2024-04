Poliisi: Kouluampumisesta epäillyllä oli revolveri

Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että epäillyllä oli hallussaan käsiase. Keskiviikkoaamuna julkaistussa tiedottessaan poliisi kertoi kyseisen aseen olleen "revolverimallinen käsiase".

Poliisi on todennut, että epäiltyä päästiin kuulemaan jo eilen ja hän on kuulustelussa myöntänyt teon. Epäilty on Suomen kansalainen.