Lapsi lähetti äidilleen videon verisestä luokasta – "Sen jälkeen ei tuntikausiin mitään"

Epäilty tekijä on poliisin mukaan 12-vuotias koulun oppilas.

Lapsi tuotiin koulun ovelle

Myös kaksi STT:n toimittajalle puhunutta vanhempaa kertoi päivällä, että he olivat yhteydessä lapsiinsa puhelimitse ennen kuin saivat hakea nämä koulusta.

Vanhempien mukaan heille ei kerrottu mitään tietoja, kun he hakivat lapset koulusta.

Hän kertoi, että Viertolan koulussa kaikki on toiminut aiemmin todella hyvin.

"Tämä on hyvä koulu"

Mahmood kertoi, että koulussa on ollut jonkin verran kiusaamista, mutta asiat on hoidettu koulussa hänen tietääkseen hyvin.

– Tämä (ampuminen) on tosi huono juttu. Tiedän, että Suomi on tosi turvallinen maa ja kaiken pitäisi toimia täällä turvallisesti. Emme ajatelleet, että tällaista tapahtuisi Suomessa ja etenkään täällä Viertolan koulussa, tämä on tosi hyvä koulu, hän sanoi.